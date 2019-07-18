Nevşehir Belediyespor için birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi

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Evin ortasında taşla yaşıyorlar! "Yer altı şehrinin girişlerinden biri olabilir"

Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar

Hırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yaptı