Nevşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında galip geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında galip geldi - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında galip geldi

6 saat önce

Antalya Kampındaki ilk hazırlık maçında Elazığ Belediyespor ile karşılaşan Nevşehir Belediyespor, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Nevşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında galip geldi, System.String[]

Antalya Kampındaki ilk hazırlık maçında Elazığ Belediyespor ile karşılaşan Nevşehir Belediyespor, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.


2. Yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Nevşehir Belediyespor, ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Elazığ Belediyespor ile karşı karıya geldi.


Antalya Belek'te IC Santai Otel Sahası'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Nevşehir Belediyespor ikinci yarıda Emre Gemici ve Muhammet Emin Balcılar ile bulduğu 2 golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.


Nevşehir Belediyespor, Antalya Kampında 30 Aralık Pazartesi günü Karşıyaka ile karşılaşacak. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Nevşehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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