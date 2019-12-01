Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı doludizgin
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı doludizgin - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı doludizgin

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, kendi evinde konuk ettiği PTT'ye set vermedi.

Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı doludizgin, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, kendi evinde konuk ettiği PTT'ye set vermedi. Mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan kırmızı beyazlı ekip Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde puanını 16'ya çıkartarak averajla 3. sıraya yükseldi.


Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi 8. hafta maçında PTT ile karşılaştı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanan müsabakada baştan sona rakibine üstün bir oyun sergileyen kırmızı beyazlı ekip müsabakayı 25-19, 25-14 ve 25-10 setlerle 3-0 kazanarak ligde puanını 16'ya yükseltti.


Müsabakayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı'nın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Yüzer, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve çok sayıda sporsever izledi.


Müsabaka sonunda Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sporcuları ve teknik heyetini kutlayan Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı ve Belediye Başkan Yardımcıları sporcularla birlikte galibiyet pozu verdi. - NEVŞEHİR

voleybol, Nevşehir, PTT, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı
Alkollü genç kadın, fuhuşa zorlandığını iddia ederek polislere saldırdı Yezidi kadın 14 yaşındayken kendisine tecavüz eden DEAŞ'lı ile yüzleşti Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mart ayında sahalara dönüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 23:23:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı doludizgin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]