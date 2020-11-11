Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TED Ankara engelini aştı
11.11.2020 17:26
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı TED Ankara Kolejliler'i 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı TED Ankara Kolejliler'i 3-0 mağlup etti.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin B grubunda Ankara TED Kolejliler, Nevşehir Belediyespor ile Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı baştan sona üstün oynayan kırmızı beyazlı Nevşehir Belediyespor maçı 13-25, 19-25, 14-25 setler sonucunda 3-0 kazanarak ligde yoluna devam etti. - ANKARA
Son Dakika Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi