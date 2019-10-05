Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor kendi evinde Modafen ile karşılaşıyor
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Nevşehir Belediyespor kendi evinde Modafen ile karşılaşıyor

1 saat önce

Nevşehir Belediyespor bugün saat 15.00'da kendi saha ve seyircisi önünde Modafen ile karşılaşacak.

Nevşehir Belediyespor kendi evinde Modafen ile karşılaşıyor, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin 6. Haftasında Gazi Stadı'nda Modafen ile karşı karşıya gelecek. Saat 15.00'da başlayacak olan müsabakayı Samsun bölgesi klasman hakemlerinden Yakup Bakır yönetecek.

Müsabaka öncesinde temsilcimiz Nevşehir Belediyespor 5 puanla 14. Sırada yer alırken Modafen ise 3 ppuan ile 17. sırada.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:13 Kaynak: Bültenler
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