Nevşehir Belediyespor kendi evinde Modafen ile karşılaşıyor
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Nevşehir Belediyespor bugün saat 15.00'da kendi saha ve seyircisi önünde Modafen ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:13 Kaynak: Bültenler
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin 6. Haftasında Gazi Stadı'nda Modafen ile karşı karşıya gelecek. Saat 15.00'da başlayacak olan müsabakayı Samsun bölgesi klasman hakemlerinden Yakup Bakır yönetecek.
Müsabaka öncesinde temsilcimiz Nevşehir Belediyespor 5 puanla 14. Sırada yer alırken Modafen ise 3 ppuan ile 17. sırada.
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