Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor Kozan Belediyespor'u 3-0 İle Geçti

Nevşehir Belediyespor Kozan Belediyespor'u 3-0 İle Geçti

56 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, Kozan Belediyespor'u kendi saha ve seyircisi önünde 3-0 yendi.

Nevşehir Belediyespor Kozan Belediyespor'u 3-0 İle Geçti, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Kozan Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmasının 2.dakikasında Serdar Yazıcının golüilekarşılaşmada 1-0 öne geçen Nevşehir Belediyespor karşılaşmanın 5. dakikasında ise Tita'nın kaydettiği gol ile skoru 2-0 yaptı.

Maçın 39. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tita'nın şutuyla Nevşehir Belediyespor maçta 3-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmada bu dakikasından sonra mücadele, karşılıklı ataklar ile devam ederken maçın ilk yarısı da Nevşehir Belediyespor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı ataklar ile geçilirken maçı Nevşehir Belediyespor ilk yarıda bulduğu 3 golle maçı 3-0 kazanmasını bildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: Bültenler

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