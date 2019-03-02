Nevşehir Belediyespor Kozan Belediyespor'u 3-0 İle Geçti

TFF 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Kozan Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmasının 2.dakikasında Serdar Yazıcının golüilekarşılaşmada 1-0 öne geçen Nevşehir Belediyespor karşılaşmanın 5. dakikasında ise Tita'nın kaydettiği gol ile skoru 2-0 yaptı.

Maçın 39. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tita'nın şutuyla Nevşehir Belediyespor maçta 3-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmada bu dakikasından sonra mücadele, karşılıklı ataklar ile devam ederken maçın ilk yarısı da Nevşehir Belediyespor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı ataklar ile geçilirken maçı Nevşehir Belediyespor ilk yarıda bulduğu 3 golle maçı 3-0 kazanmasını bildi.