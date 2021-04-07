Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkan Özaltın Play-Off'a Yükselen Kadın voleybol takımını tebrik etti - Son Dakika

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkan Özaltın Play-Off'a Yükselen Kadın voleybol takımını tebrik etti
07.04.2021 08:24
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin son maçında deplasmanda Merinos'u 3-1 yenerek Sultan Ligi için play-off'a yükseldi.
İkinci sezonunda 'da büyük bir başarı yakalayarak play-off'a yükselen kırmızı beyazlı takımı kutlayan Nevşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Esat Özaltın, Kulüp yönetimine de emekleri ve katkıları için teşekkür etti. play-off müsabakalarından Nevşehir Belediyespor Kadın veleybol takımına başarılar diledi Özaltın "Kadın Voleybol Takımımız, play-off'a yükseldi. Kadın voleybol takımımızın İkinci yılında 'da ilk sene olduğu gibi play-off'a kalması büyük bir başarı. Kızlarımızın, hocalarımızın emeklerine, yüreklerine sağlık. Bu süreçte inanç ve azimle mücadele eden başta teknik heyetimizi ve sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.
Son Dakika Soruşturma derinleşti! Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan 14 amiralin dijital verileri inceleniyor Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş İlk kez atanacak memur adaylarını ilgilendiren Güvenlik Soruşturması Teklifi'nde önemli değişiklik Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon yapıldı Güzellik yarışmasında "taç" skandalı! Sahnede kavga çıktı, birincilik iki defa el değiştirdi Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Libya Başbakanı, "Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek" dedi, Miçotakis'in yüzü şekilden şekle girdi 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı