Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkan Özaltın Play-Off'a Yükselen Kadın voleybol takımını tebrik etti - Son Dakika

İkinci sezonunda 'da büyük bir başarı yakalayarak play-off'a yükselen kırmızı beyazlı takımı kutlayan Nevşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Esat Özaltın, Kulüp yönetimine de emekleri ve katkıları için teşekkür etti. play-off müsabakalarından Nevşehir Belediyespor Kadın veleybol takımına başarılar diledi Özaltın "Kadın Voleybol Takımımız, play-off'a yükseldi. Kadın voleybol takımımızın İkinci yılında 'da ilk sene olduğu gibi play-off'a kalması büyük bir başarı. Kızlarımızın, hocalarımızın emeklerine, yüreklerine sağlık. Bu süreçte inanç ve azimle mücadele eden başta teknik heyetimizi ve sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.