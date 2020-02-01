Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey'i konuk ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey'i konuk ediyor - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey'i konuk ediyor

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediye Spor, 2 Şubat Pazar günü kendi sahasında lider Karacabey Belediye Spor A.Ş ile karşılaşacak.

Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey'i konuk ediyor, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediye Spor, 2 Şubat Pazar günü kendi sahasında lider Karacabey Belediye Spor A.Ş ile karşılaşacak.


Ligin 21. haftasında Pazar günü saat 13.30'da oynayacağı Karacabey Belediye Spor A.Ş müsabakası için hazırlıklarını tamamlayan Nevşehir Belediye Spor'da 3 cezalı ve 1 sakat futbolcu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte geçtiğimiz hafta sonu oynanan Osmaniyespor müsabakasında kırmızı kart gören Berke Bıyık'ın yanı sıra sarı kart cezalıları Muhammet Ali Kurt ve Youssef Yeşilmen ile menisküs ameliyatı olan Hasan Çelik bu maçta forma giyemeyecek.


Nevşehirli sporseverlerin büyük ilgi göstermesinin beklendiği müsabakayı Çorum bölgesi klasman hakemlerinden Celal Bayraklı yönetecek. Bayraklı'nın yardımcılıklarını ise Hacı Mehmet Ekmekyermez ve Muhammet Oğuzhan Öztaş yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Bartın bölgesinden Atakan Topaloğlu. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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