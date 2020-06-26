Nevşehir Belediyespor lige hazır - Son Dakika

Nevşehir Belediyespor lige hazır

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2. ve 3. Lig maçlarının 18 Temmuz tarihinde başlayacağının açıklanmasının ardından Nevşehir Belediyespor çalışmalarına hız verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2. ve 3. Lig maçlarının 18 Temmuz tarihinde başlayacağının açıklanmasının ardından Nevşehir Belediye spor çalışmalarına hız verdi.

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Korona virüs ile mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor 15 gün önce takımın toplanmasıyla birlikte yeniden antrenmanlara başlamıştı. Futbolculara yapılan korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından günde çift antrenman ile lige hazırlanan Nevşehir Belediyesporlu futbolcular dün TFF'nin almış olduğu karar sonrasında çalışmalarına hız verdi.


Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, "Ligler 18 Temmuz tarihi itibarıyla yeniden başlıyor. Biz takım olarak lige hazırız" mesajını verdi. Özaltın, "Ligler kaldığı yerden yeniden başlıyor. Bizler hazırız. Biz 15 gündür takımımızı topladık. Günlük iki antrenman ile liglere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Burada tabi ki Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu kararları ve tedbirleri uyguluyoruz. Antrenmanlarımıza başlamadan önce biz korona virüs testimizi yaptırdık. Tüm futbolcularımızın korona virüs testleri negatif çıktı. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimizdeki arzu ve isteği görüyoruz. Hocamız ile beraber inşallah play-off'lara kalıp Nevşehir Belediyespor'umuzu Allah'ın izni ile 2. Lig'e taşıyacağız. Biz inancımızı yönetim kurulu olarak sezen başından beri koruyoruz. Bu takım 2. Lig'i hak ediyor. Onun için mücadelemize devam edip takımımızı 2. Lig'e çıkartacağız" dedi.


Öcal: "2. ve 3. Lig takımlarının ne şartlar altında sahaya çıktıklarından haberleri yok"


Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Taner Öcal ise TFF'nin böyle bir karar vermesini beklemediklerini, kendilerinin play-off maçlarının oynatılmasını beklediklerini dile getirdi. Öcal, "Öncelikle Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu kararı açıkçası beklemiyorduk. Sonuçta her türlü karara saygılıyız. Biz 15 gün oldu toplanalı. Yönetim kurulumuzun bizlere sunduğu imkanlarla 15 gündür çalışıyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Bu alt liglerin bu ülke futbolunda hiçbir değeri olmadığını gördük. Bizler emekçi insanlarız. Bu 2. Lig, 3. Lig kulüplerinin ne şartlarda sahaya çıktıklarından herhalde haberleri yok. Nasıl olacak bilemiyoruz. Ama biz kendi adımıza söylersek yönetim kurulumuzun bize sunmuş olduğu imkanlarla güzel bir çalışma ortamımız var. Artık 6 maç 16 maç bizim için fark etmez. Biz her türlü ortama futbolcularımız ile hazırız. İnşallah hedeflediğimiz sonuçlara ulaşacağız. Ama şu da var ki altyapılara değer verilmediği sürece Türk futbolunun hiçbir zaman ilerleyeceğini düşünmüyorum. Biz hedefimizden asla şaşmadık. Nevşehir'de futbolseverlerin beklediği şampiyonluğu getireceğiz. Bizim beklentimiz play-off oynatılmasıydı. Çünkü kulüplerin durumları belli. Çok elit kulüpte çalıştığımı da söyleyebilirim. İmkan olarak, tesis olarak iyi imkanlarımız var. Ama maalesef diğer 2 ve 3. Lig takımlarının hem fiziki hem de maddi anlamda çok imkanları yok. Bunları düşünmeleri gerekirdi. Futbolun içerisinde aynı gemideyiz. Onun için biz tabi ki kendi haklarımızı korurken diğer kulüplerin de haklarını korumak durumundayız. Biz yönetim olarak, futbolcular olarak fair play inancıyla futbolun bir spor olduğuna inanan bir ekibiz. Biz her türlü şarta hazırız" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor lige hazır - Son Dakika Spor
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