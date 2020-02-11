Nevşehir Belediyespor, Modafen maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor, Modafen maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor, Modafen maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyespor hafta sonu oynayacağı Modafen müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyespor, Modafen maçı için hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Nevşehir Belediyespor hafta sonu oynayacağı Modafen müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip deplasmanda karşılaşacağı rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.


TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve 35 puanla ligde 2. Sırada bulunan Nevşehir Belediyespor, ligin 23. Haftasında deplasmanda Modafen ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip, 3. grupta 24 puanla 15. sırada yer alan rakibi ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesinde hazırlıklarını Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu nezaretinde sürdürüyor.


İstanbul deplasmanında oynayacağı Alemdağ Stadyumunun sentetik çim olması nedeniyle Pazartesi günü gerçekleştirilen ter idmanının ardından ilk antrenmanını Nar beldesindeki halı sahada gerçekleştiren Nevşehir Belediyespor'da, sakatlığı süren Hasan Çelik, adalesinde çekme olan Emre Gemici ve hasta olan Sinan Uzun antrenmana katılmadı.


Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda oyuncuların oldukça hırslı ve neşeli oldukları gözlenirken, Teknik Direktör Balcıoğlu futbolculardan bu maça en iyi şekilde hazırlanmalarını istedi.


Modafen karşısında galip gelerek zirve iddialarını sürdürmek istediklerini belirten Balcıoğlu, "Hafta sonu kendi evimizde iyi bir oyunla Yozgatspor karşısında 2-0 galip geldik. Sakat ve cezalı birçok oyuncumuzdan yoksun olmamıza rağmen sahada oyuncularımın sergilediği performans gelecek haftalar için bizlere umut verdi. Bu güzel oyunun üzerine koyarak cezalarının ardından aramıza yeniden katılacak arkadaşlarla birlikte bambaşka bir Nevşehir Belediyespor izlettirmek istiyoruz." dedi.


Bu arada Nevşehir Belediyespor'un 15 Şubat Pazar günü oynayacağı Modafen müsabakasında sarı kart cezalısı İlker Günaslan ve sakatlığı süren Hasan Çelik forma giyemeyecek. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Çelik, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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