Nevşehir Belediyespor, Muğlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor, Muğlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor, Muğlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Pazar günü oynayacağı Muğlaspor müsabakası öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyespor, Muğlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Pazar günü oynayacağı Muğlaspor müsabakası öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı ekip, play-off sıralaması için büyük öneme sahip mücadele için Cumartesi günü sabah Muğla'ya gidecek.


Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktörlük görevi için Taner Öcal ile anlaşan Nevşehir Belediyespor, ligin 27. Haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Muğlaspor ile karşılaşacak.


Zirve yarışında büyük öneme sahip olan müsabaka öncesinde son antrenmanını kendi tesislerinde yapan kırmızı beyazlı ekip hazırlıklarını tamamladı.


Maç için 7 Mart Cumartesi günü havayolu ile Muğla'ya gidecek olan kırmızı beyazlı ekipte sakat futbolcu bulunmazken sarı kart cezalısı Mehmet Tosun bu maçta forma giyemeyecek.


Zorlu müsabaka öncesi futbolcularını antrenmanlarda bu maça hazırlayan Teknik Direktör Taner Öcal, taraftarların ve kırmızı beyazlı yönetimin kendilerinden ligin geride kalan haftaları için büyük beklentileri olduğunu hatırlatarak oyuncularından galibiyet beklediğini söyledi.


Bu maçı kazanarak bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini kaydeden Öcal, "Nevşehirli sporseverlerin 2. Lig hasretine son verebilmek için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Sahada terimizin son damlasına kadar mücadele ederek bu takımı hak ettiği yere taşıyacağız. Bu konuda bizlere inanan ve güvenen güçlü yönetimimiz ve taraftar grubumuz var. Onların da desteği ile ben bu işi başaracağımıza inanıyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
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