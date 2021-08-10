Nevşehir Belediyespor orta sahasını Diyarbekir Spor'dan Maksut Birben ile güçlendirdi - Son Dakika

Kırmızı-beyazlı ekip merkez orta saha pozisyonun yanı sıra on numara ve ön libero pozisyonlarında da forma giyen ve her iki ayağını da iyi kullanabilen Maksut Birben ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde listelerinde yer alan oyuncuların büyük bölümü ile anlaşma sağladıklarını ve iyi bir kadro oluşturduklarını ifade eden Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, "Bu takım kentim tüm kesimlerinin desteği ile iyi yerlere gelecek. Şu ana kadar aldığımız oyuncularla güçlü bir kadro oluşturduğumuza inanıyoruz. İnşaallah yeni sezonda taraftarlarımızı aldığı sonuçlarla mutlu edecek bir Nevşehir Belediyespor olacak" dedi.