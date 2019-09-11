Son Dakika Haberleri: Nevşehir belediyespor - osmaniyespor: 0-1
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Nevşehir belediyespor - osmaniyespor: 0-1

1 saat önce

STAT: GaziHAKEMLER: Alirıza Altunbakır (xx), Mehmet Gökhan (xx), Ferhat Çalar (xx)NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat( xx)- Muhammed (xx), Tolgahan (xx), Emre Gemici (xx), Emre Fırtına (xx) (Dk.71 İlker x) Muhammed Emin (xx) (Dk.

Nevşehir belediyespor - osmaniyespor: 0-1, System.String[]

STAT: Gazi

HAKEMLER: Alirıza Altunbakır (xx), Mehmet Gökhan (xx), Ferhat Çalar (xx)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat( xx)- Muhammed (xx), Tolgahan (xx), Emre Gemici (xx), Emre Fırtına (xx) (Dk.71 İlker x) Muhammed Emin (xx) (Dk.64 Ergün x) Onur (xx), Muhammet Aran (xx), Savaş (xx), Yasin (xx), Tugay x (Dk.58 Ozan x)

OSMANİYESPOR: Alp (xx)- Semih (xx) (Dk. 79 Ekrem xx), Buğrahan (xx) (Dk. 72 Deniz xx) Hamit (xx), Cihad (xx), Taşkın (xx), Vedat (xx), Tevfik (xx), Yasin (xx), Onur (xx), Hasan (xx) (Dk. 60 Furkan x)

GOL: Dk. 48 Hamit (Osmaniyespor)

SARI KART: Dk.18 Onur, Dk.90 Yasin (Osmaniyespor) Dk.70 Muhammed Ali Kurt, Dk.75 Ozan, Dk.84 Tolgahan (Nevşehir Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Nevşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında Osmaniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Nevşehir bu skorla kupaya veda ederken, Osmaniyespor tur atladı.

- Nevşehir

Muhammed Emin, Mehmet Gökhan, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:01 Kaynak: DHA
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