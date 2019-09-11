Nevşehir belediyespor - osmaniyespor: 0-1

STAT: Gazi
HAKEMLER: Alirıza Altunbakır (xx), Mehmet Gökhan (xx), Ferhat Çalar (xx)
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat( xx)- Muhammed (xx), Tolgahan (xx), Emre Gemici (xx), Emre Fırtına (xx) (Dk.71 İlker x) Muhammed Emin (xx) (Dk.64 Ergün x) Onur (xx), Muhammet Aran (xx), Savaş (xx), Yasin (xx), Tugay x (Dk.58 Ozan x)
OSMANİYESPOR: Alp (xx)- Semih (xx) (Dk. 79 Ekrem xx), Buğrahan (xx) (Dk. 72 Deniz xx) Hamit (xx), Cihad (xx), Taşkın (xx), Vedat (xx), Tevfik (xx), Yasin (xx), Onur (xx), Hasan (xx) (Dk. 60 Furkan x)
GOL: Dk. 48 Hamit (Osmaniyespor)
SARI KART: Dk.18 Onur, Dk.90 Yasin (Osmaniyespor) Dk.70 Muhammed Ali Kurt, Dk.75 Ozan, Dk.84 Tolgahan (Nevşehir Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Nevşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında Osmaniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Nevşehir bu skorla kupaya veda ederken, Osmaniyespor tur atladı.- Nevşehir