Nevşehir Belediyespor, play-off yarı final maçını yöneten hakemden şikayetçi oldu

Nevşehir Belediyespor yönetimi, TFF 3. Lig 3. Grup play-off yarı final müsabakasını yöneten hakem Murat Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 23 Temmuz'da Antalya'da oynanan ve Pazarspor'un Nevşehirspor Belediyespor karşısında 2-1 üstünlüğü ile biten maçın hakemi Murat Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nevşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Muhammed Feyzi Aygün, hakemin maçta verdiği kararların skandal niteliğinde olduğunu, takımın bir yıllık emeğinin heba edildiğini savundu.

Hakem Erdoğan hakkında görevi kötüye kullanmaktan şikayetçi olduklarını aktaran Aygün, şunları kaydetti:

"Murat Erdoğan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı, milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, kulüp başkanı Esat Özaltın, takım yönetim kurulu olarak söz veriyoruz bu işin peşini bırakmayacağız. İki düdükle bir şehrin bir yıllık emeğini çöpe atmak kimsenin harcı değil. Ben hakemim, gördüğümü çalarım gerisi beni ilgilendirmez diyerek bu şehrin emeklerini çöpe atmak hiç kimsenin harcı değil. Federasyon nezdinde girişimleri zaten başlattık. Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde başlattık. TCK 257'nci maddesi görevi kötüye kullanma suçunu içerir. Hakeme hakaret etmek kamu görevlisine hakaret niteliğindedir. ve hakem sahada ifa ettiği görev üzere kamu görevlisidir. Kendisine yapılan bir fiilde kamu görevlisine karşı işlenen suç nedeniyle karşı taraf cezalandırılacak, o zaman kimse kusura bakmasın sahada kamu görevlisi olan hakem sahada yaptıklarını da kamu görevlisi sıfatıyla görevi kötüye kullanma suçundan hesabını verecek. Bir bakalım o gün kimlerle konuşuldu, kimlerle bir pazarlığa girildi, ne yapıldı, hakemin telefon görüşmeleri neler, yüz yüze kimlerle görüştü. Bunlar araştırılsın ve varsa ardında bir şey görevi kötüye kullanmadan ilgili hakem hakkında dava açılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Nevşehir sahipsiz değildir. Nevşehir'i kimse sahipsiz sanmasın. Bu olayın sonuna dek takipçisi olacağız."