Nevşehir Belediyespor sezon sonuna kadar iç saha maçlarını Kayseri'de oynayacak - Son Dakika
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Nevşehir Belediyespor sezon sonuna kadar iç saha maçlarını Kayseri'de oynayacak

22.02.2022 17:10
Nevşehir Belediyespor sezon sonuna kadar iç saha maçlarını Kayseri'de oynayacak

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un iç saha karşılaşmalarını sezon sonuna kadar Kayseri'de oynayacağı bildirildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un iç saha karşılaşmalarını sezon sonuna kadar Kayseri'de oynayacağı bildirildi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TFF yetkilileri Nevşehir Belediyespor'un iç saha maçlarının oynandığı Gazi Stadı'nda incelemede bulundu.

Sahadaki zemin yapısının futbol karşılaşmalarına uygun olmadığı yönünde rapor hazırlanmasının ardından TFF, kırmızı beyazlı kulübün sezon sonuna kadar iç saha maçlarını en yakın konumda olan Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Açık Saha'da oynamasını kararlaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, Gazi Stadı'nın zemininde son dönemdeki yağışlar sonrasında sorunlar oluştuğunu ve bu durumun takımın performansını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Sahada uygulanan iyileştirme çalışmalarına rağmen zeminin istenilen seviyeye gelmediğini aktaran Dirikoç, karşılaşılan durumun şampiyonluk yolundaki takımı olumsuz etkilememesi için teknik heyetin de görüşünün alınarak TFF'ye başvurduklarını ifade etti.

Dirikoç, incelemenin sonucunda Nevşehir'de TFF kriterlerine uygun başka bir saha bulunmadığından ev sahipliklerinde yapılacak maçların Kayseri'de yapılmasının karara bağlandığını bildirdi. Dirikoç, Gazi Stadı'nda zemin yenileme çalışmalarına da başlanacağını sözlerine ekledi.

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Futbol Federasyonu, Nevşehir, Kayseri, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyespor sezon sonuna kadar iç saha maçlarını Kayseri'de oynayacak - Son Dakika


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