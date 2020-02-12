Nevşehir Belediyespor tam kadro çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor tam kadro çalıştı - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor tam kadro çalıştı

6 saat önce

Hafta sonu oynayacağı Modafen maçı için hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, sakatlığı süren Hasan Çelik'in dışında tam kadro çalıştı.

Nevşehir Belediyespor tam kadro çalıştı, System.String[]

Hafta sonu oynayacağı Modafen maçı için hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediye spor, sakatlığı süren Hasan Çelik'in dışında tam kadro çalıştı.


TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, bugünkü antrenmanını Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu nezaretinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi spor tesislerinde gerçekleştirdi.


Antrenmana sakatlığı süren Hasan Çelik'in dışında tüm futbolcular katılırken, kırmızı beyazlı ekip taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.


Oynanan çift kale maç ile sona eren ve yaklaşık 2 saat süren antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlemlenirken, özellikle yeni transferlerin antrenmandaki performansları teknik heyeti mutlu etti. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Çelik, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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