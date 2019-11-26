Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Kızıltan ile yollarını ayırdı
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Kızıltan ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Kızıltan ile yollarını ayırdı

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da, Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile yollar ayrıldı.

Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Kızıltan ile yollarını ayırdı, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da, Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile yollar ayrıldı.


Nevşehir Belediyespor'da akşam saatlerinde başlayan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile yolların ayrıldığı bildirildi.


Yapılan açıklamada, "Kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı Özcan Kızıltan'a teşekkür eder, kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Özcan Kızıltan, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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