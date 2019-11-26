Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Kızıltan ile yollarını ayırdı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da, Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile yollar ayrıldı.



Nevşehir Belediyespor'da akşam saatlerinde başlayan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile yolların ayrıldığı bildirildi.



Yapılan açıklamada, "Kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı Özcan Kızıltan'a teşekkür eder, kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi. - NEVŞEHİR