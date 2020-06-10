Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal'dan play-off ve play-out önerisi - Son Dakika

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal'dan play-off ve play-out önerisi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediye spor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 10 Haziran Çarşamba günü toplanarak hazırlıklarına yeniden başlayacakTeknik Direktör Taner Öcal ile bir araya gelen Kırmızı Beyazlı Ekibin yönetim kurulu, kırmızı...

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal'dan play-off ve play-out önerisi, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediye spor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 10 Haziran Çarşamba günü toplanarak hazırlıklarına yeniden başlayacak

Teknik Direktör Taner Öcal ile bir araya gelen Kırmızı Beyazlı Ekibin yönetim kurulu, kırmızı beyazlı takımın 10 Haziran Çarşamba günü tesisleri davet etti. Nevşehir Belediye Spor kendi Tesisleri'nde toplanarak antrenmanlara yeniden başlayacak. Teknik Direktör Taner Öcal liglere verilen aranın ardından kırmızı beyazlı ekibin tekrar toplanması konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi "Antrenmanlar ve tesis kullanım kuralları yeniden düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallar çerçevesinde futbolcularımız kendi tesislerimizde kalacaklar. Sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili bütün uyarılar dikkate alınarak çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Liglerin uzaması konusunda ise şunları söyleyen Öcal, "Temmuz ve Ağustos aylarında ülkemizde hava sıcaklıkları 34-40 derece civarında olup ve bu maçlar gündüz oynanacaktır. Hiçbir 3. Lig takımlarının statları maçı oynamaya müsait değildir. Maçların hava sıcaklığının tavan yaptığı zamanda oynanması sporcu sağlığı açısından zor bir durumdur. Ayrıca oynanacak müsabakaların Ağustos ayı sonunda bitiş durumu gözükmektedir. Eylül ayında yeni sezonun açılma durumu söz konusudur. Sezon bitişi ile başlama arasında 10 gün kadar bir zaman dilimi gözükmektedir. Transferler nasıl yapılacaktır ve kamp dönemi nasıl olacaktır" dedi.

Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Taner Öcal Temmuz ve Ağustos aylarında oynatılmak istenen 2019-2020 sezonunu kalan maçların tamamının oynatılması yerine play-off ve play-out sistemi uygulanması önerisinde bulundu. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 05:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal'dan play-off ve play-out önerisi - Son Dakika Spor
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