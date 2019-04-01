Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Topuzoğlu ile Anlaştı

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Topuzoğlu ile Anlaştı

1 saat önce

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile anlaştı.

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Topuzoğlu ile Anlaştı, System.String[]
TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile anlaştı.

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile anlaştı. Nevşehir Belediyespor yönetiminden yapılan açıklamada, " Nevşehir Belediyespor olarak sezon başından bu yana plaka 50 şampiyon belli olarak belirlediğimiz hedef doğrultusunda Teknik Direkörlük görevine sezon sonuna kadar Sayın Bülent Topuzoğlu getirilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:26 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor
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