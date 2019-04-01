Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Topuzoğlu ile Anlaştı
1 saat önce
TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile anlaştı.
TFF
3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir
Belediyespor Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile anlaştı.
TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile anlaştı. Nevşehir Belediyespor yönetiminden yapılan açıklamada, " Nevşehir Belediyespor olarak sezon başından bu yana plaka 50 şampiyon belli olarak belirlediğimiz hedef doğrultusunda Teknik Direkörlük görevine sezon sonuna kadar Sayın Bülent Topuzoğlu getirilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:26 Kaynak: İHA
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