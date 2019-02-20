Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor'un Görme Engelli En Fanatik Taraftarı

Nevşehir Belediyespor'un Görme Engelli En Fanatik Taraftarı

47 dakika önce

NEVŞEHİR'de görme engelli Hasan Memili (42), taraftarı olduğu Türkiye 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'un kendi sahasında ve deplasmanda oynadığı tüm maçlara giderek stattan takip ediyor.

Nevşehir Belediyespor'un Görme Engelli En Fanatik Taraftarı, System.String[]
NEVŞEHİR'de görme engelli Hasan Memili (42), taraftarı olduğu Türkiye 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren  Nevşehir Belediyespor'un kendi sahasında ve deplasmanda oynadığı tüm maçlara giderek stattan takip ediyor.

Doğuştan görme engelli olan Hasan Memili, çocuk yaştan bu yana Nazilli Belediyespor'un tüm maçlarını tribünde takip ediyor. Geçen hafta Körfezspor maçı için Kocaeli'ye giden Memili, bu hafta da Nevşehir Gazi Stadı'nda Nazilli Belediyespor maçında takımını tribünde destekledi. Hasan Memili, maçta kendisine taraftarların bazen maçı anlattığını, bazen ise taraftarlara kulak vererek maçı takip ettiğini söyledi. Tribünde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Memili, şöyle konuştu:

"Taraftarın neşesini, huzurunu, mutluluğunu görüyorsunuz. Bu takım şampiyonluğu hak etti. Futbolcularımız emeklerine yüreklerine sağlık. Ben de bir görme engelli olarak maçları tribünde takip etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gol olduğunda öyle bir tezahürat oluyor ki bizi heyecanlandırıyor. Taraftarlarımız da 'gol' dediğinde anlıyorum ki takımımız gol atmış"

Futbolculara seslenen Memili, "Eğer beni izliyorlarsa, kendi yerlerine koysunlar. Her maçlarına gelip, elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Ne olur bizim boynumuzu bükük bırakmasınlar. Bu şampiyonluk duygusunu futbolcu kardeşlerimden rica ediyorum. Yüreklerine, emeklerine sağlık; ama daha fazlasını yapıp bu şampiyonluğu bize yaşatsınlar" dedi.

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:31 Kaynak: DHA

Kocaeli, Türkiye, Nevşehir, Spor
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