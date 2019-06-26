Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Gazi Stadyumunda inceleme
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Nevşehir Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Gazi Stadyumunda inceleme

10 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Gazi Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Gazi Stadyumunda inceleme, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Gazi Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 2019-2020 futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor'un iç saha maçlarını oynayacağı Gazi Stadı'nda incelemelerde bulundu. Beraberinde bazı meclis üyeleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve kulüp yöneticileri ile birlikte stat içerisindeki tribün, soyunma odaları, basın tribünü ve protokol bölümünü gezen Başkan Arı, saha zemininde de incelemelerde bulundu.

Stadın eksiklikleri giderilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, burada yaptığı açıklamada Kırmızı Beyazlı taraftarlara mesaj verdi.

Yeni sezon öncesinde tüm Nevşehirlilerin gurur duyacakları bir futbol takımı oluşturacaklarını belirten Arı, bunun için tüm imkanların seferber edileceğini kaydetti.

Takımın geçtiğimiz sezon play-of müsabakaları sonucunda kapısından döndüğü 2. Lige yükselmesi için gerekli tüm çalışmaların başlatıldığını ifade eden Arı: "Nevşehir Belediyespor'a gönül veren taraftarlarımız hiç endişe etmesin. Oluşturacağımız yeni takımımız yeni sezonda elde edeceği başarılarla bu şehrin insanlarını mutlu edecek. Hedefimiz daha üst liglere çıkabilmek ve bunun için çalışıyoruz. Kırmızı Beyazlı arma için sahada terinin son damlasına kadar savaşacak futbolculardan kurulacak olan takımımızla beraber yeni yönetimimiz sporseverlerinin arzu ettiği başarıyı yakalayacak. Bundan hiç şüphemiz yok." diye konuştu. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
Futbol, Rasim Arı, Nevşehir, Spor
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