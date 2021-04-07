Nevşehir Belediyespor'un play-off yarı final rakipleri belli oldu! - Son Dakika

Kadınlar 1. Lig'inde son maçını hafta sonu Gaziantep temsilcisi Merinos ile oynayan kırmızı beyazlılar normal sezonu 41 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Nevşehir Belediyespor ikinci kez mücadele ettiği ligde büyük bir başarıya imza atarak adını play-off gruplarına yazdırmayı başardı.

Kırmızı beyazlı ekibin mücadele ettiği B Grubunda play-off yarı final etabı oynamaya hak kazanan diğer takımlar ise Bolu Belediyesi, Sigorta Shop Kalecik Belediyesi ve Adam Voleybol takımları oldu.

13 Nisan'da Bursa'da başlayacak yarı final maçları öncesi Nevşehir Belediyespor'un yarı finaldeki rakipleri de belli oldu.

Kırmızı beyazlı temsilcimiz yarı final play-off 1. Grupta 13, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Sigorta Shop Kalecik Belediyesi, Edremit BLD Altınoluk ve Göztepe ile karşılaşacak.

Nevşehir Belediyespor yarı final müsabakaları sonucunda ilk iki sırada yer alması durumunda ise play-off finaline yükselecek.

A ve B grubunda ilk iki sırayı elde edecek takımların yer alacağı final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1 ve 2. sırayı elde eden takımlar Sultanlar Ligi'ne yükselecek.