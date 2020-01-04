Nevşehir Belediyespor, voleybolda il birincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor, voleybolda il birincisi oldu - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor, voleybolda il birincisi oldu

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, Nevşehir İl Birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Nevşehir Belediyespor, voleybolda il birincisi oldu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, Nevşehir İl Birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesi ile birlikte, gençlere sporu sevdirmek ve Nevşehir'i Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde temsil eden Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na yeni sporcular kazandırmak amacıyla kurulan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı ilk yılında büyük bir başarı yakaladı. Kırmızı beyazlı takım, Nevşehir Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2019-2020 Sezonu Kulüpler Arası Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.


Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Nevşehir'i temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı'nın müsabaka programı önümüzdeki günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanacak. - NEVŞEHİR

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Nevşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil
Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme

Son Dakika Haberleri
21:36 İttifak Holding Konyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor
21:31 Kastamonu Belediyespor-Schaeffler maçının ardından - Son Dakika Spor
21:30 Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile prensipte anlaştı - Son Dakika Spor
21:28 Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Son Dakika Spor
21:19 Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı geçen Guilherme için transfer açıklaması! - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 21:39:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Belediyespor, voleybolda il birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]