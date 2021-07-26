Nevşehir Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

Takımın sezon başına kadar kendi tesislerinde çalışmalara aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı beyazlı ekip Nar beldesindeki tesislerinde teknik direktör Yusuf Tokaç nezaretinde çalışmalara başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Nevşehir Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı