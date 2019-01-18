Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor, Yomraspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Nevşehir Belediyespor, Yomraspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

55 dakika önce

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor hafta sonunda karşılaşacağı Yomraspor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyespor, Yomraspor Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor hafta sonunda karşılaşacağı Yomraspor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ikinci devrenin ilk karşılaşmasında 20 Ocak Pazar günü Gazi Stadyumunda Yomraspor 'u konuk edecek. Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampı ile tamamlamasının ardından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde bulunan tesislerde hazırlıklarına devam eden Nevşehir Belediyespor bugün ki antrenmanını maçın oynanacağı stat olan Gazi Stadyumunda sürdürdü. Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor
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