Nevşehir Belediyespor, Yomraspor Karşılaşmasına Hazırlanıyor

- Nevşehir Belediyespor, Yomraspor karşılaşmasına hazırlanıyor Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki: "Kamp sürecimiz çok verimli geçti"NEVŞEHİR - TFF 3. Lig 1.

- Nevşehir Belediyespor, Yomraspor karşılaşmasına hazırlanıyor

Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki: "Kamp sürecimiz çok verimli geçti"



NEVŞEHİR - TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Antalya kampının ardından hafta sonunda oynayacağı Yomraspor maçının hazırlıklarına Nevşehir'de devam ediyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin ilk devresini 33 puan ile lider tamamlayan Nevşehir Belediyespor devre arası çalışmalarını Antalya'da 9 günlük kamp ile tamamladı. 20 Ocak Pazar günü Gazi Stadyumu'nda ikinci yarının ilk maçında Yomraspor'u konuk edecek olan Nevşehir Belediyespor çalışmalarını takımın Nar beldesinde bulunan tesislerde sürdürüyor. Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki yönetiminde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor'da futbolcuların morallerinin oldukça yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir Belediyespor Kaptanı Tunç Murat Behram, Antalya kampının son derece verimli geçtiğini ifade ederken, hazırlıklara devam ettiklerini vurguladı. Behram, "Öncelikle Antalya kampımız çok güzel ve verimli geçti. Antalya kampı sonrasında 3 günlük izne çıktık. Pazartesi günü itibarıyla Nevşehir'de hazırlıklarımızı sürdürmeye başladık. Hafta sonunda Yomraspor ile oynayacağımız maç için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İkinci yarıda bizim ilk 4 haftalık fikstürümüz son derece güzel ve bu maçlarda seri galibiyet almak istiyoruz. Alttaki rakiplerimiz ile puan farkını açmaya çalışacağız. Taraftarlarımız her zaman yanımızda olsun yeter" dedi.

Nevşehir Belediyespor'un devre arasında Fatsa Belediyespor'dan transfer ettiği Abuzer Gaffar Toplu da takıma uyum sağladığını belirtirken, "Takıma kamp süreci öncesinde katılmıştım. Kamp ortamımız çok güzel geçti. Takıma alıştım. Takım arkadaşlarım ve Kulüp yöneticileri çok yardımcı oldular. Hafta sonunda başlayacak olan ikinci devre öncesinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İlk yarıyı lider tamamladık. Biz de 16 hafta boyunca liderlik koltuğundan inmemek için çalışacağız. Takıma elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Çok ateşli bir taraftarımız olduğunu biliyorum. Saha skorlarına bakmadan taraftarlarımız her zaman yanımızda olsun yeter" şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediyespor'un başarılı orta saha oyuncusu Metehan Andaç Özlü ise kamp çalışmalarının son derece güzel geçtiğini hafta sonunda Yomraspor karşısında galip gelerek liderliklerini sürdürmek istediklerini kaydetti.

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki, ligin devre arasında son derece verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederken, yeni transferlerin ikinci yarıda Nevşehir Belediyespor'a güç katacağını söyledi. Tiryaki, "İlk yarının bitimiyle oyuncularımıza bir dinleme aralığı verdik. Bu dinlenme aralığının ardından çalışmalarımızın ilk bölümünü Nevşehir'de yapıp ikinci bölümde ise Antalya'da 9 günlük bir kamp çalışmamız oldu. Programımızda üç hazırlık maçı vardı. Bunlardan Yeni Orduspor ve Ankara Adliyespor ile oynadık. Ama kampın son gününde olumsuz hava şartlarından dolayı Bayrburtspor maçını oynayamadık. Çalışmalarımızı aksatmadan yaptık, programımıza sağdık kaldık. Çok verimli ve istediğimiz şekilde devre arası hazırlık kampı geçirdik diyebiliriz. Artık ikinci yarıya müsabaka oynamayan oyuncularımız hazır. Şehrimizde pazartesi gününden itibaren ikinci yarının ilk müsabakası olan Yomraspor maçının hazırlıklarına başladık. Bugün de bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Oyuncularımız hafta sonuna kadar çalışmalarda gayretli bir şekilde bizim istediklerimizi yaparak Yomraspor karşılaşmasına maksimum bir şekilde olacağız. Devre arasında takımımıza yeni arkadaşlar katıldı. Bu arkadaşlarımızın tabi ki uyum süreci olacaktır. Bu uyum sürecini atlatmak 10-15 günde kolay olmuyor. Onların tam istediğimiz şekle gelmesi tabi biraz zaman alacaktır. Ama oyuncu arkadaşlarımızın ligin ikinci yarısında oynayacağımız 16 müsabakada bizlere çok güç katacağından şüphemiz yok" açıklamasını yaptı.

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