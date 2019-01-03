Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor Yöneticileri, Ntso Başkanı Parmaksız'ı Ziyaret Etti

Nevşehir Belediyespor Yöneticileri, Ntso Başkanı Parmaksız'ı Ziyaret Etti

54 dakika önce

Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Kaya, Başkanvekili Mustafa Alevli ve Futbol Şube Sorumlusu Fatih Ün, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Arif Parmaksız'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Belediyespor Yöneticileri, Ntso Başkanı Parmaksız'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Kaya, Başkanvekili Mustafa Alevli ve Futbol Şube Sorumlusu Fatih Ün, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Arif Parmaksız'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Başkan Parmaksız'a, Nevşehir Belediyespor'un bugüne kadar gerçekleştirdiği transferler ve bundan sonraki hedeflerine ilişkin bilgiler aktardı. TFF 3. Lig 1. Grup lideri olduklarına da vurgu yapan Kaya, desteklerinden dolayı Başkan Parmaksız'a teşekkür etti. Ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Parmaksız ise Nevşehir Belediyespor'a başarılar dileyerek; "Nevşehir Belediyespor'un başarılarından gurur duyuyoruz. Kulübümüze maddi ve manevi desteğimiz bundan sonra da devam edecektir" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Arif Parmaksız, Yusuf Kaya, Nevşehir, Spor
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