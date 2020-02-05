Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Yozgatspor müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Nevşehir Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Yozgatspor müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor.


TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta sonu lider Karacabey Belediyespor ile berabere kalan Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı için hazırlıklara başladı. Pazartesi gününü izinli olarak geçiren kırmızı beyazlı futbolcular Salı günü ilk antrenmanını kendi tesislerinde Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde gerçekleştirdi.


Sakatlığı süren Hasan Çelik'in katılmadığı antrenmanda futbolcular düz koşunun yanı sıra teknik ve taktik çalışması yaptı.


Nevşehir Belediyespor'un ligin 22. Haftasında Gazi Stadı'nda oynayacağı Yozgatspor müsabakasında kırmızı kart cezalısı olan Berke Bıyık'ın yanı sıra sarı kart cezalıları Sinan Uzun ve Ziya Şakar forma giyemeyecek.


Bu arada Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor hazırlıkları çerçevesinde 6 Şubat Perşembe günü kendi tesislerinde Kapadokya Göremespor ile bir hazırlık maçı yapacak. - NEVŞEHİR

Yozgatspor, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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