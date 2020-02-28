Nevşehir Belediyesporlu futbolculardan antrenman öncesi Mehmetçik için dua - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyesporlu futbolculardan antrenman öncesi Mehmetçik için dua - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyesporlu futbolculardan antrenman öncesi Mehmetçik için dua

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nevşehir Belediyesporlu futbolcular, antrenman öncesi İdlip'te şehit düşen kahraman Mehmetçikler için dua etti.

Nevşehir Belediyesporlu futbolculardan antrenman öncesi Mehmetçik için dua, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nevşehir Belediyesporlu futbolcular, antrenman öncesi İdlip'te şehit düşen kahraman Mehmetçikler için dua etti.


Nevşehir Belediyespor takımı, hafta sonu ligde Gölcükspor ile yapacağı maç için kulüp tesislerinde toplandı.


Burada antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan askerlerimize yönelik Esed rejim unsurlarının alçakça yapmış olduğu hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 kahraman Mehmetçik için dua etti.


Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, "Kahraman ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırıda 33 askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." dedi.


Takım Kaptanı Youssef Yeşilmen ise, takım arkadaşları ile beraber her zaman dualarıyla Kahraman Türk Ordusunun yanında olduklarını belirterek, "Şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun. Gazi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye olarak Silahlı Kuvvetlerimize dua ediyoruz. Milletimizin başı sağolsun." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esed rejimine ait helikopterin düşürülme anı kameralar tarafından kaydedildi
Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı Osmaniyeli şehidimiz Batuhan Tank'ın 16 yaşındayken yaptığı paylaşım yürek burktu Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:37:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Belediyesporlu futbolculardan antrenman öncesi Mehmetçik için dua - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]