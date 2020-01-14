Nevşehir Belediyesporlu özel sporcu bölge birincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyesporlu özel sporcu bölge birincisi oldu - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyesporlu özel sporcu bölge birincisi oldu

7 saat önce

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün özel sporcusu Cem Ali Güneş, Antalya'da düzenlenen bölge şampiyonasında, kategorisinde birinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Nevşehir Belediyesporlu özel sporcu bölge birincisi oldu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün özel sporcusu Cem Ali Güneş, Antalya'da düzenlenen bölge şampiyonasında, kategorisinde birinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve TESYEV'in destekleri ile düzenlenen Yavuz Kocaömer 3.Masa Tenisi Bölge Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi.


Şampiyona Özel İnsanlar Eğitim Merkezi İdarecisi Zuhal Özdemir ve Antrenör İsmail Batuhan Çalışkan nezaretinde katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cem Ali Güneş, 19 Yaş Üstü Mental Erkekler Kategorisinde bölge şampiyonu olarak Nevşehir'in gururu oldu.


Güneş, bu derecesi ile Şubat ayı içerisinde yine Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. - NEVŞEHİR

Ali Güneş, Nevşehir, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Köpeği bıçaklayarak öldüren adamın savunması şaşırttı
Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Antalya kendisine saldırdığını öne sürdüğü köpeği bıçaklayarak öldürdü Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:12:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Belediyesporlu özel sporcu bölge birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]