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Son Dakika Spor Nevşehir Belediyesporlu sporcu dünya şampiyonu oldu

Nevşehir Belediyesporlu sporcu dünya şampiyonu oldu

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın, Karma Dövüş Sporları MMA'da, 69 kiloda Polonyalı İgowski İgor'u yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediyesporlu sporcu dünya şampiyonu oldu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın, Karma Dövüş Sporları MMA'da, 69 kiloda Polonyalı İgowski İgor'u yenerek Dünya Şampiyonu oldu.


Nevşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın, İtalya'da devam eden Karma Dövüş Sporları MMA 69 kg finalinde Polonyalı rakibi İgowski İgor ile karşılaştı. Müsabakadan galibiyetle ayrılarak dünya şampiyonu olan Furkan Yasir Yalçın, sevincini ay yıldızlı bayrağımızı salonda dalgalandırarak yaşadı.


Uluslararası Muhammed Hamidullah İHL 10. sınıf öğrencisi olan Furkan Yasir Yalçın'ı başarısından dolayı tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "İtalya'da elde ettiği başarı ile Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan evladımızı tebrik ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:56 Kaynak: İHA
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