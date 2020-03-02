Nevşehir caddeleri Türk bayrakları ve afişlerle donatıldı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokakları Türk bayrakları ve afişlerle donattı.



Suriye'de rejim unsurlarının hain saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla kentteki bilboardlara Fetih Suresinin ilk ayetini astıran belediye, kentin farklı yerlerini ise Türk bayrakları ile adeta kırmızı beyaz renklerle bezedi.



Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı yazılı açıklamada, her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir zamanda Nevşehir'den tüm Türkiye'ye anlamlı bir mesaj göndermek istediklerini belirtti.



Tüm Nevşehirlileri ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asmaya davet eden Arı, "Asil milletimiz tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmuştur. Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, bayrağını, canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.