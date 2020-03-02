Nevşehir caddeleri Türk bayrakları ve afişlerle donatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir caddeleri Türk bayrakları ve afişlerle donatıldı - Son Dakika

Nevşehir caddeleri Türk bayrakları ve afişlerle donatıldı

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokakları Türk bayrakları ve afişlerle donattı.

Nevşehir caddeleri Türk bayrakları ve afişlerle donatıldı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokakları Türk bayrakları ve afişlerle donattı.


Suriye'de rejim unsurlarının hain saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla kentteki bilboardlara Fetih Suresinin ilk ayetini astıran belediye, kentin farklı yerlerini ise Türk bayrakları ile adeta kırmızı beyaz renklerle bezedi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı yazılı açıklamada, her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir zamanda Nevşehir'den tüm Türkiye'ye anlamlı bir mesaj göndermek istediklerini belirtti.


Tüm Nevşehirlileri ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asmaya davet eden Arı, "Asil milletimiz tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmuştur. Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, bayrağını, canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Nevşehir, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu
Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:43:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir caddeleri Türk bayrakları ve afişlerle donatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]