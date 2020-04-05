NEVŞEHİR Çakıllı Köyü koronavirüs tedbiri amaçlı karantina altına alındı - Son Dakika

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NEVŞEHİR Çakıllı Köyü koronavirüs tedbiri amaçlı karantina altına alındı
6 saat önce
NEVŞEHİR Çakıllı Köyü koronavirüs tedbiri amaçlı karantina altına alındı.
NEVŞEHİR Çakıllı Köyü koronavirüs tedbiri amaçlı karantina altına alındı
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:24 Kaynak: DHA
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