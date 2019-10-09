Nevşehir çerezlik kabak çekirdeğinde hasat zamanı

Türkiye'nin en kaliteli çerezlik kabak çekirdeği üretiminin gerçekleştirildiği illerin başında bulunan Nevşehir'de, kabak çekirdeği hasadına başlandı. Üreticiler, verim artışı ile beraber bu yıl fiyatların 13-14 TL olmasıyla alın terinin karşılığını uzun yıllardan sonra ilk kez aldıklarını söyledi. Kabak çekirdeği hasadının yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.

Nevşehir'de patates ve üzümden sonra gelen ve en önemli tarım ürünlerinden biri olan çerezlik kabak çekirdeğinin hasadına başlandı. Üretimin en yoğun olduğu Acıgöl ilçesinde, kıraç ve sulu topraklarda yetişen kabaklar, patozlarda çekilip, çekirdeklerinden ayrılıyor. Ayrılan çekirdekler ise kurutulup, elendikten sonra pazarlanıyor. Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken çerezlik kabak çekirdeği yurdun dört bir tarafına gönderiliyor.

'ÜRETİCİLER BU ÜRÜNDE ALIN TERLERİNİN KARŞILIĞINIA ALACAK'

Kentte 30 yıllık kabak çekirdeği üreticisi Fahrettin Toy, uzun yıllardan sonra ilk kez bu yıl üründeki verim artışı ile birlikte fiyatların yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bu yıl kabak çekirdeği fiyatının 13-14 TL arasında değiştiğini söyleyen Toy, fiyatta uzun bir dönemden sonra ilk kez böyle bir artışın yaşandığını belirterek, Üreticiler bu üründe alın terlerinin karşılığını bu yıl alacaklar. 60 dönümlük bir arazide ekim yaptım. 6-8 ton arasında bir ürün bekliyorum dedi. Acıgöl'ün Karapınar Beldesinde 10 yıldan beri kabak çekirdeği yetiştirdiği söyleyen Abdullah Tiftik ise, verimden oldukça memnun olduklarını söyledi. Tiftik, kaliteli tohum kullanımı, ilaçlamanın zamanında yapılması ve düzenli bir bakım ile ortaya çıkan verimin sevindirici olduğunu dile getirdi. İlçede hasadın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.