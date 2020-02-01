Nevşehir, çocuklar üşümesin diye seferber oldu - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın çocuklara mont ve bot dağıtmak için sosyal medyadan başlattığı kampanyaya destek geldi.



Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Arı, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, Nevşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mont ve bot yardımı yapacaklarını açıkladı.



Arı'nın, "Şehirde bir tek evladımız dahi boynu bükük kalsın, üşüsün, soğuktan hasta olsun istemiyorum." diyerek toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunduğu paylaşımına, Nevşehir'den ve Türkiye'nin çeşitli illerinden siyasetçisinden gazetecisine, STK temsilcisinden sanatçısına, spor dünyasından iş dünyasına birçok kişi destek verdi.

Başkan Arı, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hassasiyetle projeler üretildiğini ve bu projelerin çağdaş yöntemlerle hayata geçirildiğini belirtti.



Arı, "Bu konuda kurduğumuz bir ekibimizle birlikte sürekli sahada taramalar yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ediyoruz. Tespit edilen bu ailelerimize ihtiyaç duydukları yardım malzemelerini ulaştırıyoruz. Şu anda halen elimizde bulunan çok sayıdaki kışlık giyecek ve ayakkabıları ekiplerimiz ailelerimize ulaştırmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize ulaşma noktasında kıymetli hemşehrilerimizin de desteğini bekliyoruz. Lütfen mahallelerinizde, sokağınızda bulunan ihtiyaç sahiplerini bizlere bildirin." ifadelerini kullandı.