Nevşehir'de 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu H.Z. ve Z.A'nın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledi. İkametgahlarına düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, aramalarda 1 kilo 542 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.Z. ve Z.A. tutuklandı.

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