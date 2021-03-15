Nevşehir'de 1 haftada bin 883 araca cezai işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde 8 bin 505 araç kontrol edilirken bin 883 araca çeşitli kusurlardan cezai işlem yapıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de trafik ekipleri tarafından 8 Mart- 14 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 8 bin 505 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan bin 883 araç sürücüsüne karayolları trafik kanununun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandığı öğrenilirken 15 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR