Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de "1. Kapadokya Dans Festivali"
Son Dakika Güncel Nevşehir'de '1. Kapadokya Dans Festivali'

Nevşehir'de "1. Kapadokya Dans Festivali"

7 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden dansçıların kalımı ile dans festivali düzenlendi.

Nevşehir'de

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden dansçıların kalımı ile dans festivali düzenlendi.


Kapadokya'da 500 kişinin katılımı ile Crowne Plaza Otel'in ev sahipliğinde 1. Kapadokya Dans Festivali düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen dansçılar, 3 gün boyunca çeşitli eğitimler alarak, her akşam birbirinden güzel dans şovlarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Festivalin son gününde ise bir grup dansçı Nissara Alışveriş Merkezi'nde dans gösterisi sundu. Alışveriş merkezine gelen vatandaşların meraklı gözlerle izledikleri gösteri yaklaşık yarım saat sürdü.


Festivalin organizatörlerinden Kutsal Zeren, festivale yurtiçi ve yurt dışından birçok katılımcının katıldığını belirterek, "Bu sene ilkini yaptığımız uluslararası Kapadokya Dans Festivali'ne yurt içi ve yurt dışından birçok katılımcı geldi. Kapadokya'da Crowne Plaza Otel'de gün içerisinde work shoplar, akşam şov ve partilerle 3 gün dopdolu bir etkinlik yaptık. Hem Kapadokya'yı tanıttığımız hem insanlara dans ettirdiğimiz, eğitim verdiğimiz çok güzel bir etkinlik oldu. Önümüzdeki yıllarda bunu tekrardan yapmak istiyoruz. Böylelikle hem ülkemizi, hem Kapadokya bölgesini dans yoluyla da duyurmak istiyoruz. Çünkü dansın birleştirici bir gücü var. Tüm dünyada insanlar aynı müzik altında dans edebiliyorlar. Biz de bunu Kapadokya'da peribacalarının gölgesi altında yapmak istiyoruz. Dans festivaline toplamda 500 katılımcı oldu. Katılımcılar salsa, zumba, hip hop ve benzeri danslarda yer aldılar. Önümüzdeki yıllarda dünyanın her yerinden gelecek olan dansçılar ile gösterilerimiz olacak" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
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