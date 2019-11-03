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Nevşehir'de "1.Kapadokya Dans Festivali" düzenlendi

7 saat önce

Nevşehir'de "1.Kapadokya Dans Festivali" düzenlendi Kapadokya'da 500 kişinin katıldığı dans festivali düzenlendiNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen dansçıları katıldığı dans festivali düzenlendi.

Nevşehir'de "1.Kapadokya Dans Festivali" düzenlendi

Kapadokya'da 500 kişinin katıldığı dans festivali düzenlendi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen dansçıları katıldığı dans festivali düzenlendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 500 kişinin katılımı ile 1.Kapadokya Dans festivali Crowne Plaza Otel'in ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen dansçılar 3 gün boyunca çeşitli eğitimler almasının yanı sıra her akşam birbirinden güzel dans şovlarıyla izleyenleri hayran bıraktı.

1.Kapadokya Dans Festivali'nin son gününde ise bir grup dansçı Nissara Alışveriş Merkezi'nde dans gösterisi yaptı. Alışveriş merkezine gelen vatandaşların meraklı gözlerle izledikleri dans gösterileri yaklaşık yarım saat sürerken 1.Kapadokya Dans Festivali organizatörlerinden Kutsal Zeren açıklamasında, festivalimize yurtiçi ve yurtdışından bir çok katılımcının katıldığını söyledi. Zeren, "Bu sene ilkini yaptığımız uluslararası Kapadokya dans festivaline yurtiçi ve yurtdışından birçok katılımcı geldi. Kapadokya'da Crowne Plaza otelde gün içerisinde work shoplar, akşam şov ve partilerle 3 gün dopdolu bir etkinlik yaptık. Hem Kapadokya'yı tanıttığımız hem insanlara dans ettirdiğimiz, eğitim verdiğimiz çok güzel bir etkinlik oldu. Önümüzde ki yıllarda bunu tekrardan yapmak istiyoruz. Böylelikle hem ülkemizi hem Kapadokya bölgesini dans yoluyla da duyurmak istiyoruz. Çünkü dansın birleştirici bir gücü var. Tüm dünyada insanlar aynı müzik altında dans edebiliyorlar. Bizde bunu Kapadokya'da peribacalarının gölgesi altında yapmak istiyoruz. Dans festivaline toplamda 500 katılımcı oldu. Katılımcılar salsa, zumba, hip hop ve benzeri danslarda yer aldılar. Önümüzdeki yıllarda dünyanın her yerinden gelecek olan dansçılar ile gösterilerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Nevşehir'de 1.Kapadokya Dans Festivali düzenlendi

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:04 Kaynak: İHA
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