Nevşehir'de 1 köy, düğün sonrası karantinaya alındı - Son Dakika

Nevşehir'de 1 köy, düğün sonrası karantinaya alındı

Nevşehir'de 1 köy, düğün sonrası karantinaya alındıNEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyü, düğün sonrası 4 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Nevşehir'de 1 köy, düğün sonrası karantinaya alındı

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NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyü, düğün sonrası 4 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Derinkuyu'ya bağlı 225 haneli Güneyce köyünde 5 Temmuz'da düğün yapıldı. Düğüne katılan 4 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan test sonucu 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Güneyce köyünü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldı. Jandarma ekipleri, köyün girişinde güvenlik önlemi aldı. Köye giriş ve çıkışlar ise yasaklandı. Köyde yaşayanların yiyecek ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Derinkuyu, Nevşehir, Güneyce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 1 köy, düğün sonrası karantinaya alındı - Son Dakika
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