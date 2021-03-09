Nevşehir'de 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Nevşehir'de 1 köy karantinaya alındı
09.03.2021 16:47
Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyü korona virüs vakalarının artmasından dolayı karantinaya alındı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyü korona virüs vakalarının artmasından dolayı karantinaya alındı.
Gülşehir Kaymakamlı'ğının web sitesinden yapılan açıklamada, 14 gün boyunca köye giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklandı. Gülşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Emmiler köyünde COVID-19 vakalarının yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen köyümüz 09 Mart 2021 tarih ve 2021/10 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 09 Şubat 2021 Salı gününden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi. - NEVŞEHİR
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