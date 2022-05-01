Nevşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

01.05.2022 11:53
Nevşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Nevşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, basın açıklaması yaparak taleplerini iletti.

Nevşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, basın açıklaması yaparak taleplerini iletti.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri Tarık Kesekci Parkı'nda toplandı.

Basın açıklaması yapan Hak-İş Nevşehir İl Temsilcisi Fatih Mutlu, tüm emekçilerin birlikte üreterek büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini belirtti.

Mutlu, Hak-İş olarak istihdam yaratacak yatırım alanlarının artırılmasını, sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik alt yapının güçlendirilerek sosyal ve ekonomik refahın artırılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Tüm işçilerin eşit hak ve şartlardan faydalanması gerektiğini vurgulayan Mutlu, taleplerini şöyle sıraladı:

"Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz. İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini ve sorunların çözülmesi için politikaların geliştirilmesini istiyoruz. Kadın, genç ve engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve sendikal hayata katılımının artırılmasını istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz. Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini, nitelikli işgücünün artırılmasına yönelik çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkanlarının geliştirilmesini istiyoruz."

YORUMLAR
500
Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor Hak-İş'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması Hak-İş'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması

İstihdam, Nevşehir, 1 Mayıs, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:12 Her şey bir anda oldu! Genç kadın, yanında oturduğu erkeği önce tokatladı, daha sonra "Seni öldürürüm" diye tehdit etti
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 12:02:54. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement