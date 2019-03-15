Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 1 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı

Nevşehir'de 1 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı

17 dakika önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'de 1 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı, System.String[]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir'de polis ekipleri tarafından Karavezir Mahallesi eski Sanayi Caddesi üzerinde yapılan kimlik kontrolünde R.O.I.'nın Ankara 21.Asliye Ceza Mahkemesince 'resmi belgede sahtecilik' ve 'hırsızlık' suçlarından 1 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.O.I. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

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