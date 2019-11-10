Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
Son Dakika Güncel Nevşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Nevşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde Nevşehir'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Nevşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde Nevşehir'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81.yıldönümünde Nevşehir Valiliği önünde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören çelenk sunumu ile başladı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumun ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te çalan siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada öğrenciler tarafından Atatürk Anıtı'ndaki bayraklar yarıya indirildi. Tören daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in yanı sıra daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. - NEVŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
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