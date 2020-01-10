Nevşehir'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde basın anıtı açılışı - Son Dakika
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Nevşehir'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde basın anıtı açılışı

7 saat önce

Nevşehir Belediyesi'nin yaptırdığı basın anıtı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde törenle açıldı.

Nevşehir'de

Nevşehir Belediyesi'nin yaptırdığı basın anıtı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde törenle açıldı.

Meteris Meydanı Kavşağı'na dikilen anıtın açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gazetecilerin her türlü zorluğa, sıkıntıya rağmen gece gündüz, soğuk sıcak demeden çalıştığına vurgu yaptı. Bunun için yaptırdıkları anıtı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Arı, basın emekçilerini hiçbir zaman unutmadıklarını ifade etti.

Arı, şunları kaydetti:

"Terör operasyonlarında, kazalarda, siyasetçilerin herhangi bir fiilini gerçekleştirmesinde gazeteci kardeşlerimiz var. Yani gazeteciler hayatın her noktasında var. Onlar zor şartlarda görev yapıyorlar, marifet iltifata tabidir. Bizler de onların zor bir mesleği yaptığını ifade ederek, onların gününde, onları gündeme getirmek istedik. Aynı zamanda Meteris Meydanımızın daha güzel hale gelebilmesi, eski cazibesini yeniden yakalayabilmesi adına gazeteci kardeşlerimiz için bir anıt yaparak burasının güzelliğini taçlandırmak istedik. Gerçekten de çok şık bir yer olmuş."

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca da Arı'ya teşekkür ederek, Nevşehir'de gazeteciler için anıt yaptırılmasının Türkiye'deki diğer belediye başkanları için de örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Anıtın açılışı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Arı, davetliler ve kentte görev yapan gazetecilerce gerçekleştirildi.

Törene, Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici, Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca, Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği İl Temsilcisi Can Taşkın, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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