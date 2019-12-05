Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü
Son Dakika Güncel Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü - Son Dakika

Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü

6 saat önce

NEVŞEHİR'de Yeter Ç. (25), 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü, System.String[]

NEVŞEHİR'de Yeter Ç. (25), 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Bektik Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yeter Ç., 10'uncu kattaki evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, beton zemine düşen kadının öldüğü belirlendi. Yeter Ç.'nin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeter Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür
Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı Ceren'in katil zanlısı cezaevine Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi 11 yıl önce kaybolan iş adamını bulana 100 bin dolar ödül verilecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 21:56:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]