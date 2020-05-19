Nevşehir'de 101 bisikletliden 19 Mayıs korteji - Son Dakika

Nevşehir'de 101 bisikletliden 19 Mayıs korteji

Nevşehir'de 19 Mayıs kutlandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 101 kişinin katılımı ile bisiklet korteji düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik Köprübaşı mevkiinde başladı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın da bisikletleriyle katıldığı 20 yaş üstü 101 genç, Atatürk Bulvarını takip ederek Damat İbrahim Paşa Külliyesine kadar kortej düzenledi. Burada, Nevşehir Belediyesi ekiplerince hazırlanan "19 Mayıs" yazılı meşaleyi yakan katılımcılar, saat 19.19'da ise saygı duruşunda bulunup Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin, güçlü Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak ve ülkeyi daha ileri noktalara taşıyacak bireyler olduğunu belirtti. Arı, "Ulusum korkma, nasıl bir imanın boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. İşte Mehmet Akif'in dizlerinde de ifade etmiş olduğu gibi tek dişi kalmış canavarların emperyalist bütün güçlerin bütün imkanlarını seferber ettiği bir dönemde Çanakkale Zafer'inden sonra rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'ün bir grup arkadaşı ile 19 Mayıs 1919'ta Samsun'a çıkmasıyla başlayan işte Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden imarı ve inşası yeniden ayağa kalkmasını temin eden ve o günü ifade eden 19 Mayıs bugün. Ama her bayramı kutladığımız gibi son 4-5 aylık zaman diliminde her bayramı ne kadar buruk kutluyorsak bu bayramı da maalesef buruk kutluyoruz. Biz hem 23 Nisan hem 19 Mayıs'ta bu virüs nedeniyle burukluğu ortadan kaldırabilmek için farklı aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Bugünde 101.yılda 101 tane bisikletli kardeşimiz ile beraber belli bir mesafeyi bisikletle geldik ve son noktamızdayız" dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'de açıklamasında, "Bugün 19 Mayıs gençlik bayramımız. ve diriliş ile kurtuluşumuzun ateşinin yakıldığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir mücadele verdiği günün başlangıcıdır. Geçmişte bütün mücadelelere katılan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına riayet eden katılımcılar maske taktı.