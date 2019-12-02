Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 107 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 107 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de 107 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan toplamda 107 yıl 8 ay hapis cezası alan şahıs yakalandı.

Nevşehir'de 107 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan toplamda 107 yıl 8 ay hapis cezası alan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesince kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan aranan 37 yaşındaki G.A. yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A. Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesinde suçunun ve almış olduğu cezasının yüzüne okunmasının ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Avanos, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
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