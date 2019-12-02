Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü yakalandı
Son Dakika Güncel Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü yakalandı

7 saat önce

Nevşehir'de hakkında 107 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Nevşehir'de hakkında 107 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan toplam 107 yıl 8 ay hapis cezası verilen 37 yaşındaki G.A, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalandı.


Hükümlü G.A, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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