Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan toplam 107 yıl 8 ay hapis cezası verilen 37 yaşındaki G.A, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalandı.

Nevşehir 'de hakkında 107 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı