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Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü yakalandı
7 saat önce
Nevşehir'de hakkında 107 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:14 Kaynak: AA
Nevşehir'de hakkında 107 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan toplam 107 yıl 8 ay hapis cezası verilen 37 yaşındaki G.A, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalandı.
Hükümlü G.A, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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