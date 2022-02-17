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Nevşehir'de 11 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de 11 firari hükümlü yakalandı

17.02.2022 11:10
Nevşehir'de 11 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de polisin aranan kişilere yönelik uygulamasında kent merkezi ve Ürgüp ilçesinde 11 firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de polisin aranan kişilere yönelik uygulamasında kent merkezi ve Ürgüp ilçesinde 11 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda yargılanmaları tamamlanan ve hapis cezası verilen hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Kent merkezinde 8, Ürgüp ilçesinde ise 3 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 11 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de 11 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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